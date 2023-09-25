У Севастополі в тимчасово окупованому Криму ввечері 25 вересня пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.

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О 21:00 проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер повідомив про включення сирени в різних районах Севастополя, а перед цим у місті було чути вибух.

Z-пабліки писали про "ракети Storm Shadow", які нібито летять у бік Криму з різних напрямків.

Гауляйтер окупантів у Севастополі Михайло Розвожаєв о 21:48 заявив, що російські військові "відбивають ракетну атаку", і, за попередніми даними, сили ППО окупантів нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек.

О 21:55 гауляйтер повідомив про відбій тривоги, але, за даними Кримського вітру, у Севастополі знову увімкнулися сирени.

З'явилося відео, як люди під час тривоги прийшли до укриття, але воно виявилося зачиненим.

Учора речник Повітряних сил Ігнат заявив, що російські загарбники не можуть захистити Крим від українських атак, оскільки їхня система ППО не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва.

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