У Севастополі в тимчасово окупованому Криму ввечері 25 вересня пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.
О 21:00 проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер повідомив про включення сирени в різних районах Севастополя, а перед цим у місті було чути вибух.
Z-пабліки писали про "ракети Storm Shadow", які нібито летять у бік Криму з різних напрямків.
Гауляйтер окупантів у Севастополі Михайло Розвожаєв о 21:48 заявив, що російські військові "відбивають ракетну атаку", і, за попередніми даними, сили ППО окупантів нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек.
О 21:55 гауляйтер повідомив про відбій тривоги, але, за даними Кримського вітру, у Севастополі знову увімкнулися сирени.
З'явилося відео, як люди під час тривоги прийшли до укриття, але воно виявилося зачиненим.
- Учора речник Повітряних сил Ігнат заявив, що російські загарбники не можуть захистити Крим від українських атак, оскільки їхня система ППО не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва.
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