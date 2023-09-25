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У Севастополі виють сирени, окупанти кажуть про ракетну атаку та роботу ППО – відео видео

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25.09.2023, 22:33
Відео: соцмережі
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У Севастополі в тимчасово окупованому Криму ввечері 25 вересня пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах.

О 21:00 проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер повідомив про включення сирени в різних районах Севастополя, а перед цим у місті було чути вибух.

Z-пабліки писали про "ракети Storm Shadow", які нібито летять у бік Криму з різних напрямків.

Гауляйтер окупантів у Севастополі Михайло Розвожаєв о 21:48 заявив, що російські військові "відбивають ракетну атаку", і, за попередніми даними, сили ППО окупантів нібито збили одну ракету в районі аеродрому Бельбек.

О 21:55 гауляйтер повідомив про відбій тривоги, але, за даними Кримського вітру, у Севастополі знову увімкнулися сирени.

З'явилося відео, як люди під час тривоги прийшли до укриття, але воно виявилося зачиненим.

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Оксана Житнюк
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кримвійнаБельбекСевастополь
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