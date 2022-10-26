Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области начался сильный пожар в районе железнодорожного вокзала. Соответствующее видео распространяется в Telegram.
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По информации очевидцев, горят цистерны с горюче-смазочными материалами.
Оккупанты сообщили, что горит 12 цистерн с ГСМ.
Информации из официальных источников пока нет.
- 24 октября Генштаб сообщил, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области. Таким образом Силы обороны сдвинули на востоке линию фронта в сторону Сватово и Кременной Луганской области.
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