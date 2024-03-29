В лесу недалеко от одного из сел Сумской области обнаружили российскую ракету Х-59, которая не взорвалась во время падения после сбивания украинской противовоздушной обороной, но получила повреждение корпуса и потеряла двигатель. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в области.

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Ракету обнаружил полицейский офицер общины и сообщил о ней.

Мобильная группа саперов ведомства, осмотрев ракету и ее фрагменты, дистанционно отделила боевую часть от корпуса, а затем уничтожила боеприпас с помощью накладного заряда взрывчатки вблизи места находки, поясняют в Нацполиции.

Из-за взрыва загорелась сухая трава на опушке леса – пожар потушили полицейские, чтобы пламя не перекинулось на лес, отмечают правоохранители.

Начальник профильного отдела Игорь Черняк напомнил: в случае обнаружения каких-либо боеприпасов, подозрительных предметов, похожих на боеприпасы или их остатки, а особенно бомб, дронов разных типов, ракет или их остатков – ни в коем случае нельзя подходить близко к ним, трогать их и проводить с ними какие-либо манипуляции.

Нацполиция сообщила, что россияне снаряжают некое свое оружие, используемое против украинцев, специальными устройствами отложенного действия, которые могут сработать даже спустя несколько часов, а то и суток после падения.

"Первое, что нужно сделать в случае обнаружения какого-либо взрывоопасного предмета, – отойти от находки не менее чем на сотню метров и сообщить о ней органам власти, военным или полиции, позвонив на линию 102. Саперы полиции прибудут на место и обезвредят найденный взрывоопасный предмет", – отметил Черняк.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские силы чаще всего обстреливают Украину. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Сегодня оккупанты ударили двумя Х-59 по Одессе – ПВО удалось сбить ракеты, однако из-за атаки есть пострадавшие.

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