В Одессе была слышна серия взрывов – российская ракета летела на город

Фото: EPA

В Одессе во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, сообщил журналист LIGA.net. Военные предупреждали о ракетной угрозе.

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14:15. Объявлена воздушная тревога – угроза применения авиационных средств поражения.

14:29. Воздушные силы предупредили о движении российской ракеты на город.

14:32. Всего было слышно около пяти взрывов в течение минуты, сообщил журналист LIGA.net.

14:44. Отбой угрозы.

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Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты с Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры.

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