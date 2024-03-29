В Одесі було чути серію вибухів – російська ракета летіла на місто

Фото: EPA

В Одесі під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, повідомив журналіст LIGA.net. Військові попереджали про ракетну загрозу.

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14:15. Оголошено повітряну тривогу - загроза застосування авіаційних засобів ураження.

14:29. Повітряні сили попередили про рух російської ракети на місто.

14:32. Загалом було чути близько п'яти вибухів впродовж хвилини, повідомив журналіст LIGA.net.

14:44. Відбій загрози.

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Уночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. У результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури.

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