У лісі неподалік одного із сіл Сумської області виявили російську ракету Х-59, котра не вибухнула під час падіння після збиття українською протиповітряною обороною, але отримала пошкодження корпусу й загубила двигун. Про це повідомило головне управління Національної поліції в області.

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Ракету виявив поліційний офіцер громади та повідомив про неї.

Мобільна група саперів відомства, оглянувши ракету та її фрагменти, дистанційно відокремила бойову частину від корпусу, а потім знищила боєприпас за допомогою накладного заряду вибухівки неподалік від місця знахідки, пояснюють в Нацполіції.

Через вибух зайнялася суха трава на узліссі – пожежу загасили поліціянти, аби полум'я не перекинулося на ліс, зауважують правоохоронці.

Начальник профільного відділу Ігор Черняк нагадав: у разі виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, а особливо бомб, дронів різних типів, ракет або їх залишків – ні в якому разі не можна підходити близько до них, чіпати їх і проводити з ними жодних маніпуляцій.

Нацпол повідомив, що росіяни споряджають деяку свою зброю, яку використовують проти українців, спеціальними пристроями відкладеної дії, котрі можуть спрацювати навіть через кілька годин, а то й діб після падіння.

"Перше, що треба зробити у разі виявлення будь-якого вибухонебезпечного предмета, – відійти від знахідки не менше ніж на сотню метрів та повідомити про неї органи влади, військових чи поліцію, зателефонувавши на лінію 102. Сапери поліції прибудуть на місце та знешкодять знайдений вибухонебезпечний предмет", – зазначив Черняк.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські сили найчастіше обстрілюють Україну. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Сьогодні окупанти вдарили двома Х-59 по Одесі – ППО вдалося збити ракети, проте через атаку є постраждалі.

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