В Турции протестующие пытались проникнуть на американскую авиабазу Инджирлик, чтобы выразить протест Израилю и США. Полиция применила перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать людей, сообщает NTV.

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По данным издания, группа протестующих попыталась проникнуть на авиабазу Инджирлик в Адане. Вмешались полицейские бригады.

Организатор протеста – Фонд гуманитарной помощи по правам человека и свободам (IHH).

Колонна отправилась на своих машинах из Стамбула 3 ноября, а сегодня утром въехала в Адану.

На призыв главы Фонда гуманитарной помощи IHH Бюлента Йылдырыма к основной колонне присоединились люди "со всей страны", отмечают журналисты.

Полицейские приняли меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы.

Группе разрешили провести митинг в отведенном для этого месте на бульваре Сезаи Каракоча, но когда колонна приблизилась к авиабазе, некоторые участники попытались проникнуть на базу через поля.

Конная полиция и отряды охраны общественного порядка применили перцовый газ и водометы для разгона толпы.

Adana ABD incirlik üssü.

Bakın gaz bombaları nasıldı havadan roket gibi iniyor. #incirliküssükapatilsin pic.twitter.com/TZF6c2BNuf — Onur Demirağ (@onurdemirag_) November 5, 2023

28 октября Эрдоган прилетел вертолетом на массовую пропалестинскую акцию протеста в Стамбуле, где обвинил Запад в "кровопролитии в секторе Газа" и назвал Израиль "военным преступником".

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