У Туреччині протестувальники намагалися проникнути на американську авіабазу Інджирлік, щоб висловити протест Ізраїлю та США. Поліція застосувала перцеві балончики та водомети, щоб розігнати людей, повідомляє NTV.

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За даними видання, група протестувальників спробувала проникнути на авіабазу Інджирлік в Адані. Втрутилися поліцейські бригади.

Організатор протесту – Фонд гуманітарної допомоги з прав людини та свобод (IHH).

Колона вирушила своїми машинами зі Стамбула 3 листопада, а сьогодні вранці в'їхала в Адану.

На заклик голови Фонду гуманітарної допомоги IHH Бюлента Йилдирима до основної колони приєдналися люди "з усієї країни", зазначають журналісти.

Поліцейські вжили заходів безпеки, перекривши вулиці та проспекти навколо бази.

Групі дозволили провести мітинг у відведеному для цього місці на бульварі Сезаї Каракоча, але коли колона наблизилася до авіабази, деякі учасники спробували проникнути на базу через поля.

Кінна поліція та загони з охорони громадського порядку застосували перцевий газ та водомети для розгону натовпу.

Adana ABD incirlik üssü.

Bakın gaz bombaları nasıldı havadan roket gibi iniyor. #incirliküssükapatilsin pic.twitter.com/TZF6c2BNuf — Onur Demirağ (@onurdemirag_) November 5, 2023

28 жовтня Ердоган прилетів гелікоптером на масову пропалестинську акцію протесту в Стамбулі, де звинуватив Захід у "кровопролитті в секторі Гази" та назвав Ізраїль "воєнним злочинцем".

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