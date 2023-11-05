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У Туреччині протестувальники намагалися прорватися на авіабазу США: їх розганяли водометами видео

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05.11.2023, 15:59
Відео: соцмережі
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У Туреччині протестувальники намагалися проникнути на американську авіабазу Інджирлік, щоб висловити протест Ізраїлю та США. Поліція застосувала перцеві балончики та водомети, щоб розігнати людей, повідомляє NTV.

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За даними видання, група протестувальників спробувала проникнути на авіабазу Інджирлік в Адані. Втрутилися поліцейські бригади.

Організатор протесту – Фонд гуманітарної допомоги з прав людини та свобод (IHH).

Колона вирушила своїми машинами зі Стамбула 3 листопада, а сьогодні вранці в'їхала в Адану.

На заклик голови Фонду гуманітарної допомоги IHH Бюлента Йилдирима до основної колони приєдналися люди "з усієї країни", зазначають журналісти.

Поліцейські вжили заходів безпеки, перекривши вулиці та проспекти навколо бази.

Групі дозволили провести мітинг у відведеному для цього місці на бульварі Сезаї Каракоча, але коли колона наблизилася до авіабази, деякі учасники спробували проникнути на базу через поля.

Кінна поліція та загони з охорони громадського порядку застосували перцевий газ та водомети для розгону натовпу.

  • 28 жовтня Ердоган прилетів гелікоптером на масову пропалестинську акцію протесту в Стамбулі, де звинуватив Захід у "кровопролитті в секторі Гази" та назвав Ізраїль "воєнним злочинцем".

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Оксана Житнюк
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