Национальная полиция сообщила, что совместно с европейскими правоохранителями прекратила деятельность международного мошеннического колл-центра, который имел общий доход в 1,2 млн евро.

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Украинские правоохранители в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом и молдовскими и румынскими коллегами ликвидировали деятельность преступной группировки, члены которой специализировались на выманивании денег с помощью колл-центров у доверчивых граждан, преимущественно Румынии, говорится в сообщении.

Ведомство пишет, что на территории Молдовы было задержано 12 участников группы, среди них двое граждан Украины, а всего в четырех мошеннических колл-центрах работало около 400 человек.

Нацполиция так описывает схему:

→ фигуранты на интернет-сайтах создавали объявления, в которых предлагали людям возможность безопасного, быстрого и высокого заработка после небольших инвестиций;

→ в рекламных объявлениях были изображения знаменитостей или официальных логотипов крупных местных банков – это вызывало у потенциальных жертв доверие, что позволило подозреваемым обмануть большое количество людей;

→ в рекламе была ссылка на веб-сайт, после перехода на который потенциальным "клиентам" предлагалось быстро получить доход;

→ в регистрационной форме жертвы указывали личные данные, а затем непосредственно на этом сайте создавали собственный счет для вложений в несуществующие финансовые продукты.

"Сверхдоходы доверчивые граждане должны были получить сразу после "инвестиции" в размере $250 или евро в акции или виртуальные валюты, которые они делали через онлайн-торговые платформы. С помощью программного интерфейса дельцы имитировали проведение дополнительных начислений и рост прибыли в сотни раз", – передают правоохранители.

Также с обманутыми связывались работники колл-центров, представлявшиеся финансовыми консультантами, экспертами или страховыми брокерами и уверявшие в якобы надежности схемы, поясняет ведомство.

В дальнейшем мошенники предлагали людям установить на свои телефоны приложения, позволявшие участникам группировки получить доступ к банковским счетам потерпевших, и переводили с них деньги – таким же образом фигуранты поступали с аккаунтами жертв на платформах виртуальных валют, отмечает Нацпол.

При этом фигуранты прибегали к разного рода угрозам, если потерпевшие отказывались продолжать инвестиции, акцентируют правоохранители.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

"Операторы колл-центров в возрасте от 20 до 45 лет для допуска к работе с гражданами проходили многоэтапный тщательный отбор, включавший даже проверку на полиграфе. Также обязательным условием для принятия "на работу" было владение в совершенстве иностранными языками", – рассказывают в сообщении.

К тому же несколько участников организованной группы работали как надсмотрщики, руководители команд и администраторы, которые тщательно следили за работой операторов колл-центров, добавляет ведомство.

В целом правоохранители Украины, Молдовы и Румынии 7 августа провели спецоперацию для ликвидации схемы: в Молдове задержаны 12 участников группы, в том числе двое граждан Украины.

В нескольких странах произошло около 70 обысков в помещениях колл-центров и офисных зданиях, а также по местам проживания и в автомобилях фигурантов, девять обысков были в Украине.

Правоохранители приводят перечень изъятого: более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также около 35 000 долларов, а непосредственно в Киеве были изъяты компьютерная техника, средства связи, а также свыше 2,4 млн грн в гривневом эквиваленте.

В Румынии эту схему сейчас расследуют в 120 уголовных производствах на основе 150 заявлений от жертв, правоохранители установили, что в общей сложности потерпевших обманули на 1,2 млн евро.

Продолжается следствие и сбор доказательств для того, чтобы установить всех причастных и привлечь их к ответственности.

По молдовскому законодательству задержанным грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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