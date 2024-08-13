Національна поліція повідомила, що спільно з європейськими правоохоронцями припинила діяльність міжнародного шахрайського кол-центру, який мав загальний дохід у 1,2 млн євро.

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Українські правоохоронці у співпраці з Європолом, Євроюстом та молдовськими й румунськими колегами ліквідували діяльність злочинного угруповання, члени якого спеціалізувалися на виманюванні грошей за допомогою кол-центрів у довірливих громадян, переважно Румунії, йдеться у повідомленні.

Відомство пише, що на території Молдови було затримано 12 учасників групи, серед них двоє громадян України, а загалом у чотирьох шахрайських кол-центрах працювало близько 400 осіб.

Нацполіція так описує схему:

→ фігуранти на інтернет-сайтах створювали оголошення, у яких пропонували людям можливість безпечного, швидкого та високого заробітку після невеликих інвестицій;

→ у рекламних оголошеннях були зображення знаменитостей або офіційних логотипів великих місцевих банків – це викликало у потенційних жертв довіру, що дало змогу підозрюваним ошукати велику кількість осіб;

→ у рекламі було посилання на вебсайт, після переходу на який потенційним "клієнтам" пропонувалося швидко отримати дохід;

→ у реєстраційній формі жертви вказували особисті дані, а далі безпосередньо на цьому сайті створювали власний рахунок для вкладень у нереальні фінансові продукти.

"Надприбутки довірливі громадяни повинні були отримати одразу після "інвестиції" у розмірі 250 доларів або євро в акції чи віртуальні валюти, які вони робили через онлайн-торговельні платформи. За допомогою програмного інтерфейсу ділки імітували проведення додаткових нарахувань та зростання прибутку у сотні разів", – передають правоохоронці.

Також з ошуканими зв'язувалися працівники кол-центрів, які представлялися фінансовими консультантами, експертами або страховими брокерами й запевняли у нібито надійності схеми, пояснює відомство.

Надалі шахраї пропонували людям встановити на свої телефони застосунки, що давали змогу учасникам угруповання отримати доступ до банківських рахунків потерпілих, та переводили з них гроші – у такий же спосіб фігуранти вчиняли з акаунтами жертв на платформах віртуальних валют, зазначає Нацпол.

Водночас фігуранти вдавалися до різного роду погроз, якщо потерпілі відмовлялися продовжувати інвестиції, акцентують правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

"Оператори кол-центрів, віком від 20 до 45 років, для допуску до роботи з громадянами проходили багатоетапний ретельний відбір, що включав навіть перевірку на поліграфі. Також обов’язковою умовою для прийняття "на роботу" було досконале володіння іноземними мовами", – розповідають у повідомленні.

До того ж декілька учасників організованої групи працювали як наглядачі, керівники команд та адміністратори, котрі ретельно стежили за роботою операторів кол-центрів, додає відомство.

Загалом правоохоронці України, Молдови та Румунії 7 серпня провели спецоперацію для ліквідації схеми: у Молдові затримано 12 учасників групи, зокрема двох громадян України.

У декількох країнах відбулося близько 70 обшуків у приміщеннях кол-центрів та офісних будівлях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, дев'ять обшуків були в Україні.

Правоохоронці наводять перелік того, що вилучили: понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 000 доларів, а безпосередньо у Києві було вилучено компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

У Румунії цю схему зараз розслідують у 120 кримінальних провадженнях на основі 150 заяв від жертв, правоохоронці встановили, що загалом потерпілих ошукали на 1,2 млн євро.

Продовжується слідство та збір доказів, аби встановити всіх причетних та притягнути їх до відповідальності.

За молдовським законодавством, затриманим загрожує від 8 до 15 років тюрми.

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