В Украине сегодня отмечают День добровольца - видео

Сегодня, 14 марта, уже третий раз в Украине отмечают День добровольца, который был установлен решением Верховной Рады 17 января 2017 года.

Его целью является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействие укреплению патриотического духа.

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14 марта 2014 года с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу под Киевом, с которой поехали на фронт в Донбасс.

"Пять лет назад тысячи патриотов Украины по зову сердца, осознавая свой гражданский долг и ответственность за будущее государства, не дожидаясь официального объявления мобилизации, встали на защиту независимости Украины. Они приняли на себя первый удар российского агрессора и своим самопожертвованием, мужеством и героизмом доказали всему миру, что мы никому не отдадим право решать нашу судьбу", - отметили в Главном управлении разведки Украины.

Как сказал начальник Генштаба Виктор Муженко, во время мобилизации более 40000 граждан добровольно изъявили желание служить в Вооруженных Силах Украины. "В период с 2014 по 2018 годы почти 170000 человек добровольно заключили контракты с ВСУ", - уточнил он.

"Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии является важнейшей гарантией защиты ее независимости", - добавил Муженко.

Видео: YouTube/BABYLON'13

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