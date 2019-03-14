В Украине сегодня отмечают День добровольца - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

День добровольца украинцы отмечают третий год подряд

Реклама
Реклама

Сегодня, 14 марта, уже третий раз в Украине отмечают День добровольца, который был установлен решением Верховной Рады 17 января 2017 года.

Его целью является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействие укреплению патриотического духа.

Реклама

14 марта 2014 года с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу под Киевом, с которой поехали на фронт в Донбасс.

"Пять лет назад тысячи патриотов Украины по зову сердца, осознавая свой гражданский долг и ответственность за будущее государства, не дожидаясь официального объявления мобилизации, встали на защиту независимости Украины. Они приняли на себя первый удар российского агрессора и своим самопожертвованием, мужеством и героизмом доказали всему миру, что мы никому не отдадим право решать нашу судьбу", - отметили в Главном управлении разведки Украины.

Как сказал начальник Генштаба Виктор Муженко, во время мобилизации более 40000 граждан добровольно изъявили желание служить в Вооруженных Силах Украины. "В период с 2014 по 2018 годы почти 170000 человек добровольно заключили контракты с ВСУ", - уточнил он.

"Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии является важнейшей гарантией защиты ее независимости", - добавил Муженко.

Видео: YouTube/BABYLON'13

Смотрите также: Мужественно. Сколько женщин взяли в руки оружие - Полторак, видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: День добровольца, видео, доброволец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вышел трейлер еще одного фильма о Чарльзе Мэнсоне: видео
Вышел трейлер еще одного фильма о Чарльзе Мэнсоне: видео
В Украине сегодня отмечают День добровольца - видео
В Украине сегодня отмечают День добровольца - видео
NASA не успевает создать свою тяжелую ракету для полета к Луне
NASA не успевает создать свою тяжелую ракету для полета к Луне
Экономика Опасная жертва: cколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко
Северный поток-2: Газпром придумал, как обойти директиву ЕС
ТЭК Северный поток-2: Газпром придумал, как обойти директиву ЕС
В Киеве могут поднять тарифы на отопление и горячую воду
ТЭК В Киеве могут поднять тарифы на отопление и горячую воду
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Вышел трейлер еще одного фильма о Чарльзе Мэнсоне: видео
Вышел трейлер еще одного фильма о Чарльзе Мэнсоне: видео
В Украине сегодня отмечают День добровольца - видео
В Украине сегодня отмечают День добровольца - видео 10:26
Военные провели тест-драйв "Козак-2" и стреляли в броневик: фото
Военные провели тест-драйв "Козак-2" и стреляли в броневик: фото 09:49
NASA не успевает создать свою тяжелую ракету для полета к Луне
NASA не успевает создать свою тяжелую ракету для полета к Луне 09:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 