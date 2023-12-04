3 декабря во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, собеседники LIGA.net на местах сообщили, что громче всего было в Восточных кварталах. Утром местные жители сообщили, что нефтебаза горела, пожар не смогли потушить. Это подтвердил СтратКом ВСУ.

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На видео, которое опубликовала пресс-служба СтратКома, можно увидеть, как горят нефте-смазочные склады.

Фото: СтратКом ВСУ

30 октября 2023 года СтратКом подтвердил удары по позициям российской противовоздушной обороны вблизи временно оккупированного Луганска и на западном побережье Крыма.

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