У ЗСУ підтвердили влучання в нафтобазу в Луганську: відео і супутникове фото
3 грудня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, співрозмовники LIGA.net на місцях повідомили, що найгучніше було у Східних кварталах. Вранці місцеві жителі повідомили, що нафтобаза палала, пожежу не змогли загасити. Це підтвердив СтратКом ЗСУ.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
На відео, яке опублікувала пресслужба СтратКому, можна побачити, як горять нафто-мастильні склади.
- 30 жовтня 2023 року СтратКом підтвердив удари по позиціях російської протиповітряної оборони поблизу тимчасово окупованого Луганська і на західному узбережжі Криму.
Читайте також: РосЗМІ: У Луганську в машині підірвали одного з ватажків терористів ЛНР – фото