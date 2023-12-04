3 грудня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, співрозмовники LIGA.net на місцях повідомили, що найгучніше було у Східних кварталах. Вранці місцеві жителі повідомили, що нафтобаза палала, пожежу не змогли загасити. Це підтвердив СтратКом ЗСУ.

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На відео, яке опублікувала пресслужба СтратКому, можна побачити, як горять нафто-мастильні склади.

Фото: СтратКом ЗСУ

30 жовтня 2023 року СтратКом підтвердив удари по позиціях російської протиповітряної оборони поблизу тимчасово окупованого Луганська і на західному узбережжі Криму.

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