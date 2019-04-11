Видео интервью Манжосова: За Зеленского я голосовать не буду

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Бывший участник Квартала 95 сказал ,что "очень по-разному" относится к баллотированию Зеленского

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Бывший участник Квартала 95 и друг детства Владимира Зеленского Денис Манжосов по поводу выдвижения кандидатуры Зеленского на выборах сказал, что понимает его "как бизнесмена", но не понимает "как человек". Об этом Манжосов сказал 25 марта в интервью YouTube-каналу Женин Журнал.

Ведущая канала Евгения Жигалина спросила Манжосова, как он относится к баллотированию Зеленского.

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""Очень по-разному я к этому отношусь. Прежде всего мне приятно, что мой друг детства, который со мной за одной партой сидел, баллотируется в президенты. Это замечательно, интересно и удивительно. Не с каждым в жизни такое бывает. Что бы о нем ни говорили, сколько бы грязи ни лили в его сторону, он имеет право это сделать по Конституции и всем законам, он может баллотироваться в президенты нашей страны", - сказал Манжосов.

Он добавил, что понимает Зеленского "как бизнесмена, как амбициозного человека".

Вместе с тем, по словам Манжосова, он не понимает своего друга "как человек".

"К сожалению, как человек я его в этом не понимаю. Это мое субъективное мнение. Почему? Я считаю, что не обязательно быть президентом, чтобы двигать свою страну вперед, тратить колоссальные деньги на предвыборные программы. На эти деньги можно создавать молодежные сообщества и развивать украинскую молодежь, развивать украинскую культуру, знакомить людей с чем-то новым", - сказал бывший участник Квартала 95.

По мнению Манжосова, у Зеленского "получилось бы лучше и больше принести пользы своей стране, если бы он возглавил некое молодежное направление".

"То, что он желает быть президентом, - это замечательно. Но, к сожалению, в нашей стране, как и в любой другой стране, президент - это всего лишь первое лицо, а государственный и политический истеблишмент - вот это движущая сила. Вот что стоит менять в Украине. В Украине стоит менять не президента, стоит менять взгляд политиков и людей у власти на свой народ", - отметил Манжосов.

В конце актер заявил, что голосовать за Зеленского не будет.

Манжосов анонсировал пресс-конференцию, на которой планировал рассказать, почему он не общается с Зеленским уже на протяжении пяти лет. Однако мероприятие не состоялось – Манжосов приехал в офис агентства, но почти сразу покинул его и скрылся. Позже он сообщил, что передумал из-за угроз.

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Теги: Владимир Зеленский, Денис Манжосов, квартал
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