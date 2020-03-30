Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В 14:00 началось внеочередное заседание Рады

Сегодня началось внеочередное заседание Верховной Рады. На нем планируют рассмотреть законопроекты для противостояния эпидемии коронавируса, изменения в бюджет и назначение новых министров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полный список вопросов, которые планируется рассмотреть сегодня.

LIGA.net ведет онлайн-хронику событий вокруг заседания. 

  • Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он сказал, что им удалось договориться о поддержке на $10 млрд от МВФ. Но Украина ее получит, если нардепы примут "антиколомойский" закон (предотвратит возможность возвращения ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому) и закон о рынке земли. Если голосование провалят, страна, по словам президента, окажется под угрозой дефолта.
  • Несмотря на обращение Зеленского, в повестке дня Рады эти законопроекты отсутствуют. Ночью глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил, что их могут рассмотреть 30 марта на отдельном внеочередном заседании.

Читайте также: Коломойский или дефолт. Какой выбор сделает Владимир Зеленский

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Внеочередное заседание Верховной Рады: прямая трансляция
Внеочередное заседание Верховной Рады: прямая трансляция
Коронавирус забрал соавтора легендарного рок-хита "I Love Rock
Коронавирус забрал соавтора легендарного рок-хита "I Love Rock'n'Roll" Меррилла
"У других гробы сжигают сотнями". Спич Кличко к нарушителям карантина – видео
"У других гробы сжигают сотнями". Спич Кличко к нарушителям карантина – видео
ТЭК Цены на нефть обвалились до минимума с 2002 года
Все советуют дезинфицировать руки. Но санитайзеров нет. Почему так получилось?
Мнение Все советуют дезинфицировать руки. Но санитайзеров нет. Почему так получилось?
Экономический кризис: какой бизнес в группе риска и как не нужно помогать
Мнение Экономический кризис: какой бизнес в группе риска и как не нужно помогать
Популярное
фото/видео
Внеочередное заседание Верховной Рады: прямая трансляция
Внеочередное заседание Верховной Рады: прямая трансляция
Коронавирус забрал соавтора легендарного рок-хита "I Love Rock
Коронавирус забрал соавтора легендарного рок-хита "I Love Rock'n'Roll" Меррилла 14:22
"У других гробы сжигают сотнями". Спич Кличко к нарушителям карантина – видео
"У других гробы сжигают сотнями". Спич Кличко к нарушителям карантина – видео 13:37
В Киев спецпоездом из Москвы вернулись более 700 украинцев: видео
В Киев спецпоездом из Москвы вернулись более 700 украинцев: видео 29.03.20, 11:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 