Внеочередное заседание Верховной Рады: прямая трансляция

Сегодня началось внеочередное заседание Верховной Рады. На нем планируют рассмотреть законопроекты для противостояния эпидемии коронавируса, изменения в бюджет и назначение новых министров.
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Полный список вопросов, которые планируется рассмотреть сегодня.
LIGA.net ведет онлайн-хронику событий вокруг заседания.
- Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он сказал, что им удалось договориться о поддержке на $10 млрд от МВФ. Но Украина ее получит, если нардепы примут "антиколомойский" закон (предотвратит возможность возвращения ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому) и закон о рынке земли. Если голосование провалят, страна, по словам президента, окажется под угрозой дефолта.
- Несмотря на обращение Зеленского, в повестке дня Рады эти законопроекты отсутствуют. Ночью глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил, что их могут рассмотреть 30 марта на отдельном внеочередном заседании.