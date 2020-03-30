Внеочередное заседание Верховной Рады: прямая трансляция

Сегодня началось внеочередное заседание Верховной Рады. На нем планируют рассмотреть законопроекты для противостояния эпидемии коронавируса, изменения в бюджет и назначение новых министров.

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Полный список вопросов, которые планируется рассмотреть сегодня.

LIGA.net ведет онлайн-хронику событий вокруг заседания.

