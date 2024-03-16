Президент Владимир Зеленский лично поздравил украинскую дефлимпийскую сборную, которая на XX зимних Играх в Турции завоевала 19 медалей и впервые в истории возглавила командный зачет. Глава государства опубликовал соответствующее видео.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент подчеркнул, что для него честь отмечать сегодня украинских спортсменов, которые впервые за годы независимости Украины выиграли общекомандный зачет на зимних Играх.

"Вы добавляете Украине гордости, возможности гордиться людьми, силой украинцев и мощных украинских достижений", – сказал Зеленский.

Фото: Офис президента

Глава государства отметил, что такие результаты способствуют возвращению внимания к Украине в сложное время войны, особенно когда она определенным образом расфокусирована.

"И каждый, кто приобретает уважение мира к украинскому характеру и Украинскому государству, помогает всем нам. Помогает народу выстоять. Помогает выстоять нашим бойцам на фронте в борьбе за нашу независимость", – акцентировал он глава государства.

Зеленский вручил спортсменам ордена "За заслуги" I, II и III степеней, княгини Ольги II и III степеней и медали "За труд и доблесть".

Фото: Офис президента