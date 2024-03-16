Президент Володимир Зеленський особисто привітав українську дефлімпійську збірну, яка на XX зимових Іграх у Туреччині завоювала 19 медалей і вперше в історії очолила командний залік. Очільник держави опублікував відповідне відео.

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Президент наголосив, що для нього честь відзначати сьогодні українських спортсменів, які вперше за роки незалежності України виграли загальнокомандний залік на зимових Іграх.

"Ви додаєте Україні гордості, можливості пишатися людьми, силою українців та потужних українських досягнень", – сказав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Глава держави зауважив, що такі результати сприяють поверненню уваги до України у складний час війни, особливо коли вона певним чином розфокусована.

"І кожен, хто здобуває повагу світу до українського характеру та Української держави, допомагає всім нам. Допомагає народу вистояти. Допомагає вистояти нашим бійцям на фронті в боротьбі за нашу незалежність", – акцентував він глава держави.

Зеленський вручив спортсменам ордени "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів і медалі "За працю і звитягу".

Фото: Офіс президента