Военно-политическое руководство Украины сохраняет контроль над ситуацией. Для российских оккупантов за сутки не произошло никаких положительных изменений на фронте, "и шансов на это у них нет", потому что РФ "исчерпала свои ресурсы", а попытки перебросить в Украину наемников из Сирии и Ливии, а также "ошметки армии с Дальнего востока пока им не удаются". Об этом в ежедневной сводке сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"То есть, у них нет резервов – как по нашей оценке, так и по оценкам ведущих западных специалистов", – подчеркнул офпред Банковой.

Основные усилия оккупанты сохраняют в зоне ООС, где понесли вчера потери в направлении Изюма, а также на подступах к Николаеву; "вязнут в тактических боях, которые разворачиваются в определенной мере в пользу Украины".

"Наши войска на некоторых направлениях вчера провели небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны", – подчеркнул Арестович.

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Он добавил, что наша фронтовая авиация и сухопутные войска наносили мощные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по группировкам противника: таких выпадов ВСУ было не менее семи за сутки.

Воздушные силы ВСУ сбили за 15 марта по меньшей мере три самолета, один вертолет врага и несколько крылатых ракет.

"Противник в ответ наносил удары ракетами со стратегических самолетов и баллистическими ракетами типа "Искандер". Потери уточняются. Поражены гражданские объекты, что, к сожалению, стало визитной карточкой "второй армии мира", которая на своих пропагандистских телеканалах рассказывает, как она исключительно ювелирно работает, а на деле 2/3 ракет попадают по гражданским. И, наверное, это делают сознательно", – сказал советник главы ОП.

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Евгений Пилипенко

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