Расчет MLRS и группа сил специальных операций уничтожили колонну с боеприпасами и реактивную артиллерийскую батарею российских оккупантов. Об этом сообщает Минобороны.

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"Уничтожаем российских захватчиков в их логове, выбирая для ударов военные цели: пункты управления, логистику, скопление техники и живой силы. В отличие от россиян, доказывающих свою убогую сущность убийствами мирных людей", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская 12-зарядная РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы обычными снарядами до 80 км. Это более тяжелый и менее мобильный гусеничный "брат" М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), однако он способен запустить за залп вдвое больше снарядов. Установку можно использовать для запуска на расстояние до 300 км оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS. Экспериментальной ракетой PrSM способна "доставать" цели за 500 км.

10 октября украинский солдат сбил "стингером" две крылатые ракеты армии РФ за день.

Сегодня украинские зенитчики сбили четыре ударных вертолета армии России за 18 минут.

Вадим Ребрина

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