UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами и артиллерийскую батарею оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 14:44
Скриншот с видео
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту

Расчет MLRS и группа сил специальных операций уничтожили колонну с боеприпасами и реактивную артиллерийскую батарею российских оккупантов. Об этом сообщает Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Уничтожаем российских захватчиков в их логове, выбирая для ударов военные цели: пункты управления, логистику, скопление техники и живой силы. В отличие от россиян, доказывающих свою убогую сущность убийствами мирных людей", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская 12-зарядная РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы обычными снарядами до 80 км. Это более тяжелый и менее мобильный гусеничный "брат" М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), однако он способен запустить за залп вдвое больше снарядов. Установку можно использовать для запуска на расстояние до 300 км оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS. Экспериментальной ракетой PrSM способна "доставать" цели за 500 км.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
артиллерия ссо MLRS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 