На левом берегу Днепра в Херсонской области предположительно ликвидировали оператора БпЛА и администратора Telegram-канала военной пропаганды Эдуарда "Моисея". Такое сообщение опубликовала, как утверждается, его жена, впоследствии видеоподтверждение распространил общественный деятель Сергей Стерненко.

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Вечером 18 января в канале "Моисея" вышло сообщение: "В Крынках ад". По всей вероятности, он написал это, находясь на позициях.

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Около 02:00 19 января человек, представившийся женой оккупанта, сообщил, что пропагандист погиб.

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В комментариях под публикацией россияне написали, что в сети уже есть видео, как ВСУ попали в расчет БпЛА оккупантов. Враг утверждал, что кроме "Моисея" погибли еще несколько операторов дронов, были ранены.

Впрочем, LIGA.net не смогла проверить видео на подлинность.

Впоследствии Стерненко распространил видео по другому ракурсу, заявив, что 18 января бойцы 35 бригады морской пехоты ВСУ обнаружили и уничтожили "известный в соцсетях вражеский расчет БПЛА".

В Twitter Стерненко подписал видео лаконично: "Прощай, Моисей".

За прошедшие сутки на левом берегу Днепра в Херсонской области враг 11 раз пытался штурмовать позиции украинской армии, успеха не имел, заявили в возведении Генштаба.

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