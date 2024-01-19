На лівому березі Дніпра у Херсонській області, імовірно, ліквідували оператора БпЛА та адміністратора Telegram-каналу воєнної пропаганди Едуарда "Моїсея". Таке повідомлення опублікувала, як стверджується, його дружина, згодом відеопідтвердження поширив громадський діяч Сергій Стерненко.

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Ввечері 18 січня у каналі "Моїсея" вийшов допис: "У Кринках пекло". Імовірно, він написав це, перебуваючи на позиціях.

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Близько 02:00 19 січня людина, яка представилась дружиною окупанта, повідомила, що пропагандист загинув.

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У коментарях під публікацією росіяни написали, що в мережі вже є відео, як ЗСУ поцілили розрахунок БпЛА окупантів. Ворог стверджував, що крім "Моїсея" загинули ще кілька операторів дронів, були й поранені.

Втім LIGA.net не змогла перевірити відео на автентичність.

Згодом Стерненко поширив відео з іншого ракурсу, заявивши, що 18 січня бійці 35 бригади морської піхоти ЗСУ виявили та знищили "відомий у соцмережах ворожий розрахунок БпЛА".

У Twitter Стерненко підписав відео лаконічно: "Прощавай, Моїсей".

Протягом минулої доби на лівому березі Дніпра у Херсонській області ворог 11 разів намагався штурмувати позиції української армії, успіху не мав, заявили у зведенні Генштабу.

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