"Вся деревня гудит, ночью Андрюху забрали на Херсон" - перехват ГУР о мобилизации в России

Главное управление разведки Минобороны опубликовало серию перехватов разговоров российского оккупанта. В них он пожаловался своей матери на большие потери в рядах армии РФ, раскритиковал военное руководство оккупантов и убеждал ее, что россияне воюют против украинской армии, а не "наемников", которых якобы прислало НАТО.
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Перехват состоит из восьми эпизодов, в которых речь идет о:
- референдумах на временно оккупированных территориях Украины;
- отношении оккупанта к людям на временно оккупированных территориях;
- попытках оккупанта убедить свою мать в том, что Россия воюет с украинцами, а не с "наемниками";
- деоккупации Херсонской области;
- указах российского диктатора Владимира Путина о "частичной" мобилизации в России.
В одном из эпизодов оккупант, выражая недовольство Путиным, выразил надежду, что этот разговор будет опубликован, и его посадят. ГУР в ответ обнародовало его номер телефона, а также номер матери – Татьяны Лановой.
В последнем эпизоде речь идет о мобилизации в РФ. Собеседник оккупанта рассказал о том, как их знакомого "Андрюху" приехали и забрали рано утром в обмундировании в Херсонскую область.
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