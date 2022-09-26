"Вся деревня гудит, ночью Андрюху забрали на Херсон" - перехват ГУР о мобилизации в России

Главное управление разведки Минобороны опубликовало серию перехватов разговоров российского оккупанта. В них он пожаловался своей матери на большие потери в рядах армии РФ, раскритиковал военное руководство оккупантов и убеждал ее, что россияне воюют против украинской армии, а не "наемников", которых якобы прислало НАТО.

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Перехват состоит из восьми эпизодов, в которых речь идет о:

- референдумах на временно оккупированных территориях Украины;

- отношении оккупанта к людям на временно оккупированных территориях;

- попытках оккупанта убедить свою мать в том, что Россия воюет с украинцами, а не с "наемниками";

- деоккупации Херсонской области;

- указах российского диктатора Владимира Путина о "частичной" мобилизации в России.

В одном из эпизодов оккупант, выражая недовольство Путиным, выразил надежду, что этот разговор будет опубликован, и его посадят. ГУР в ответ обнародовало его номер телефона, а также номер матери – Татьяны Лановой.

В последнем эпизоде речь идет о мобилизации в РФ. Собеседник оккупанта рассказал о том, как их знакомого "Андрюху" приехали и забрали рано утром в обмундировании в Херсонскую область.

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Оксана Житнюк

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