Для всего цивилизованного мира сейчас главный вопрос – могут ли мирные демократические страны рассчитывать, что они защищены глобальной системой безопасности. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью Голосу Америки.

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Маркарова считает, что вторжение России в Украину ясно показало недостаточность гарантий, которые могут обеспечить НАТО и другие элементы мировой системы безопасности.

"Вопрос номер один сегодня – может ли вообще страна позволить себе быть мирной, демократичной, односторонне отказаться, как мы сделали в 1994 году, от ядерного оружия, и при этом рассчитывать, что вся мировая инфраструктура безопасности в нужный момент сработает и ее защитит", – говорит Маркарова.

Посол напомнила, что при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН 141 страна проголосовала за осуждение российской агрессии, а Международный суд ООН принял решение о немедленном прекращении Россией вторжения в Украину, но на практике все это ситуацию пока не изменило, а Кремль прямо заявил, что не собирается эти решения выполнять.

Маркарова считает, что эффективность системы безопасности проверяется не тем, какие решения принимаются, а тем, способна ли система эти решения претворить в жизнь.

Маркарова подчеркнула важность помощи, которую США, НАТО и другие страны оказывают Украине. Она надеется, что поведение агрессора приведет к осознанию странами Запада необходимости введения все более жестких мер против России.

"Ситуация развивается так, что каждый день приносит новые страдания Украине, но он также дает миру более ясное понимание, с кем мы имеем дело, и что атаку России на Украину и демократию необходимо остановить всем вместе и максимально быстро", – сказала Маркарова.

Сергей Бережной

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