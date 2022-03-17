Сегодня, 17 марта, президент Владимир Зеленский выступил с речью перед немецким бундестагом. В своем обращении он упрекнул Германию в затягивании с санкциями против РФ и с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз.
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Зеленский заявил, что некоторые шаги в поддержку Украины были запоздалыми, а введенных санкций оказалось мало, чтобы остановить войну. Он упрекнул Германию в том, что многие компании страны не прекратили связи с РФ, тем самым финансируя войну.
"Но вы – будто снова за стеной. Да, не за Берлинской. Но в центре Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимаетесь вами, хотя может помочь", – заявил Зеленский.
Он напомнил, что Украина предупреждала о том, что РФ будет использовать Северный поток-2 как оружие, и это была подготовка к великой войне, однако в ответ в Германии говорили, что "это экономика".
"Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле – это камни. Камни для новой стены", – сказал президент.
Зеленский призвал немецкие власти и политиков разрушить эту стену, поддержать Украину и помочь остановить войну.
- 9 марта канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз исключил возможность отказа от импорта российских энергоносителей, поскольку Германия остается критически зависима от этих поставок.
- Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна понесет серьезный экономический ущерб, если немедленно прекратит ввоз в страну нефти, угля и газа из РФ.
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