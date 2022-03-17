Сегодня, 17 марта, президент Владимир Зеленский выступил с речью перед немецким бундестагом. В своем обращении он упрекнул Германию в затягивании с санкциями против РФ и с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз.

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Зеленский заявил, что некоторые шаги в поддержку Украины были запоздалыми, а введенных санкций оказалось мало, чтобы остановить войну. Он упрекнул Германию в том, что многие компании страны не прекратили связи с РФ, тем самым финансируя войну.

"Но вы – будто снова за стеной. Да, не за Берлинской. Но в центре Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимаетесь вами, хотя может помочь", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина предупреждала о том, что РФ будет использовать Северный поток-2 как оружие, и это была подготовка к великой войне, однако в ответ в Германии говорили, что "это экономика".

"Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле – это камни. Камни для новой стены", – сказал президент.

Зеленский призвал немецкие власти и политиков разрушить эту стену, поддержать Украину и помочь остановить войну.

9 марта канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз исключил возможность отказа от импорта российских энергоносителей, поскольку Германия остается критически зависима от этих поставок.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна понесет серьезный экономический ущерб, если немедленно прекратит ввоз в страну нефти, угля и газа из РФ.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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