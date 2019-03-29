"Вы продали голос". В Чернигове запугивают избирателей – видео

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В почтовые ящики бросают листовки, в которых якобы официально сообщается: вы продали свой голос, а потому участвовать в выборах – не можете

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В Чернигове уже несколько дней в полицию обращаются граждане, которым в почтовые ящики пришло якобы официальное уведомление с сообщением об уголовном нарушении – продаже голоса на выборах. Об этом сообщает полиция области.

В листовках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовной ответственностью за участие в выборах, поскольку они якобы продали свой голос. Более того, с них требуют оплатить налоги за незаконное обогащение, иначе "лишат субсидий".

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Листовки распространяются в разных районах Чернигова.

Ранее сегодня сообщалось, что во временно оккупированных Донецке и Луганске боевики намерены не пустить граждан на выборы.

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Теги: выборы, чернигов
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