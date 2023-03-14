Бойцы Государственной пограничной службы ликвидировали шестерых оккупантов и уничтожили российский склад боеприпасов под Бахмутом. Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

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Отмечается, что операторы БПЛА выследили логистический маршрут россиян под Бахмутом – он вел к одному из зданий.

Когда туда прибыла очередная партия грузов, бойцы Сил обороны "влупили" по локации из минометов.

"Одна из мин попала в автомобиль с боеприпасами, а последующий обстрел разрушил склад с ресурсами и ликвидировал шестерых захватчиков-тыловиков, которые осуществляли подвоз и выдачу имущества", – сообщают пограничники.

На заседании Ставки 14 марта было единогласно решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.

Залужный заявил, что операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.

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Оксана Житнюк

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