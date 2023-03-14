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Выследили дроном и "влупили" минометом: видео удара по россиянам и их складу под Бахмутом видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 17:49
Видео: ГПСУ
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Бойцы Государственной пограничной службы ликвидировали шестерых оккупантов и уничтожили российский склад боеприпасов под Бахмутом. Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что операторы БПЛА выследили логистический маршрут россиян под Бахмутом – он вел к одному из зданий.

Когда туда прибыла очередная партия грузов, бойцы Сил обороны "влупили" по локации из минометов.

"Одна из мин попала в автомобиль с боеприпасами, а последующий обстрел разрушил склад с ресурсами и ликвидировал шестерых захватчиков-тыловиков, которые осуществляли подвоз и выдачу имущества", – сообщают пограничники.

Смотрите также: Оккупанты в Бахмуте с летальным эффектом покатались на ворованных велосипедах: видео от 93-й бригады

Оксана Житнюк
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гпсубахмут
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