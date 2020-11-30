Взятка в $100 000. Как чиновника ГФС "сдала" украинская фармкомпания: видео bihus.info

И.о. начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Романа Неговелова арестовали на получении взятки после того, как украинская фармкомпания написала на него заявление в ГБР. Об этом говорится в новом выпуске программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Журналисты выяснили, что на отца, мать и жену Неговелова записаны дорогие квартиры в центре Киева, сам он живет в элитном квартале "Новопечерские Липки". При этом Неговелов и члены его семьи категорически отказались комментировать журналистам информацию о своем имуществе.

Также авторы выпуска выяснили, что Неговелов регулярно летает за границу, проводя там чаще всего по две-три недели.

Чиновник перешел на работу в ГФС 14 июля 2020 г. До этого он работал в первом управлении экономической контрразведки СБУ, откуда уволился 30 июня.

Совладелец фармацевтической компании Дивиата Сергей Ледин обвинял Неговелова и его начальника Николая Беззубенко в вымогательстве. В августе Беззубенко назначили внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Неговелова 30 октября задержало ГБР на получении $100 000 взятки (вымогал, по данным следствия, $200 000).

Как выяснили bihus.info, заявление о вымогательстве взятки на Неговелова написал замдиректора украинской компании UBI Фарм Трейд Петр Зорич. По его словам, Неговелов на протяжении долгих лет периодически звонил ему и интересовался, как у него дела, и "не нужно ли что-то решить".

Однако недавно в компанию с обыском пришла ГФС. UBI, как оказалось, фигурирует в уголовном деле о неуплате налогов вместе еще с рядом украинских фармкомпаний. Неговелов, по словам Зорича, предложил ему встретиться и поговорить. Во время встречи, утверждает руководитель компании, чиновник намекнул ему, что за определенное вознаграждение UBI могут исключить из этого уголовного дела. Зорич обратился в ГБР, и его общение с Неговеловым начали документировать.

"Не я предлагал сумму. Он говорит: ну, я думаю, что за это 300 было бы хорошо. Я говорю: а почему 300, может на 100 сойдемся? Он говорит: ну давайте так, чтоб ни вашим, ни нашим — 200", – рассказал Зорич.

Кроме того, по его словам, Неговелов предлагал ему "подумать об абонентской плате" — платить на постоянной основе, "чтобы не трогали".

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