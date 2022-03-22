Украинский президент Владимир Зеленский во второй раз за дни полномасштабной войны России против Украины обратился по видео к народу и политикам Италии. Видео опубликовано на ресурсах Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда чуть больше недели назад я выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей были убиты в Украине на тот момент. Теперь – 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на Россию, чтобы она прекратила жестокую войну", – сказал он.

Далее – речь главы государства в тезисах и цитатах:

→ Артиллерия, самолеты и ракеты россиян продолжают убивать украинцев и разрушать города, а некоторые уже почти стерты с лица Земли;

→ В Мариуполе, например, жило столько людей, сколько в Генуе: "Представьте, что Геную уничтожили";

→ Оккупанты на грузовиках, как нацисты Третьего рейха, грабят и вывозят из захваченных районов и городов все, что приглянулось им в домах людей;

→ Россияне заминировали морские проходы в Черном море;

→ Пришло время сделать все возможное, чтобы обеспечить мир. <...> Их цель – это Европа. Решающее влияние на ваши жизни и политику, разрушение ваших ценностей. Не только наших. Украина для россиян – это врата Европы. Они хотят ворваться. Но варварство не должно пройти;

→ Украинские врачи одними из первых пришли на помощь Италии в первые недели эпидемии COVID-19 в Европе, а итальянцы одни из первых помогли нам во время наводнения на западе страны;

→ Италия помогает нам и сейчас, и мы очень это ценим, но вторжение РФ не останавливается уже 27 дней. И потому нужно еще больше санкций и давления. Чтобы Россия искала помощи не где-то в Ливии или Сирии, а искала мир, чтобы принудить к нему Путина;

→ Из-за войны в Украине во многих местах мира возможен голод, так как мы всегда были одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Сейчас мы не знаем, какой урожай у нас будет в этом году, когда захвачены наши порты;

→ Российские руководители и пропагандисты используют Италию как место для отдыха. Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им недвижимость, счета, яхты. Заблокируйте активы всех, кто имеет влияние в РФ: пускай они его используют для мира, чтобы когда-то иметь возможность вернуться к вам;

→ Поддержите запрет на заход кораблей РФ в ваши порты, чтобы они ощутили цену за свою агрессию – и за минирование моря;

→ Не должно быть исключений ни для какого российского банка, когда речь идет о санкциях против этого сектора РФ;

→ Нужно как можно быстрее заканчивать войну, возвращать мир, выводить из Украины войска врага и отстраивать страну после войны – вместе в Евросоюзе;

→ До войны часто бывал в гостеприимной Италии. У вас прекрасные семьи и дети. Сейчас там около 70 000 наших беженцев, в том числе более 25 000 детей. Мы ждем, когда они смогут вернуться в мирную Украину. И вы, итальянцы, точно можете помочь вернуть нам мир, остановив всего одного человека – чтобы жили миллионы.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.