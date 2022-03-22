UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Представьте, что Геную уничтожили". Зеленский повторно обратился к народу Италии – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 13:42
Владимир Зеленский (фото - ОП)
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Выступление Байдена в связи с признанием Путиным боевиков на Донбассе: видео
Выступление Байдена в связи с признанием Путиным боевиков на Донбассе: видео

Украинский президент Владимир Зеленский во второй раз за дни полномасштабной войны России против Украины обратился по видео к народу и политикам Италии. Видео опубликовано на ресурсах Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда чуть больше недели назад я выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей были убиты в Украине на тот момент. Теперь – 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на Россию, чтобы она прекратила жестокую войну", – сказал он.

Далее – речь главы государства в тезисах и цитатах:

→ Артиллерия, самолеты и ракеты россиян продолжают убивать украинцев и разрушать города, а некоторые уже почти стерты с лица Земли;

→ В Мариуполе, например, жило столько людей, сколько в Генуе: "Представьте, что Геную уничтожили";

→ Оккупанты на грузовиках, как нацисты Третьего рейха, грабят и вывозят из захваченных районов и городов все, что приглянулось им в домах людей;

→ Россияне заминировали морские проходы в Черном море;

→ Пришло время сделать все возможное, чтобы обеспечить мир. <...> Их цель – это Европа. Решающее влияние на ваши жизни и политику, разрушение ваших ценностей. Не только наших. Украина для россиян – это врата Европы. Они хотят ворваться. Но варварство не должно пройти;

→ Украинские врачи одними из первых пришли на помощь Италии в первые недели эпидемии COVID-19 в Европе, а итальянцы одни из первых помогли нам во время наводнения на западе страны;

→ Италия помогает нам и сейчас, и мы очень это ценим, но вторжение РФ не останавливается уже 27 дней. И потому нужно еще больше санкций и давления. Чтобы Россия искала помощи не где-то в Ливии или Сирии, а искала мир, чтобы принудить к нему Путина;

→ Из-за войны в Украине во многих местах мира возможен голод, так как мы всегда были одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Сейчас мы не знаем, какой урожай у нас будет в этом году, когда захвачены наши порты;

→ Российские руководители и пропагандисты используют Италию как место для отдыха. Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им недвижимость, счета, яхты. Заблокируйте активы всех, кто имеет влияние в РФ: пускай они его используют для мира, чтобы когда-то иметь возможность вернуться к вам;

→ Поддержите запрет на заход кораблей РФ в ваши порты, чтобы они ощутили цену за свою агрессию – и за минирование моря;

→ Не должно быть исключений ни для какого российского банка, когда речь идет о санкциях против этого сектора РФ;

→ Нужно как можно быстрее заканчивать войну, возвращать мир, выводить из Украины войска врага и отстраивать страну после войны – вместе в Евросоюзе;

→ До войны часто бывал в гостеприимной Италии. У вас прекрасные семьи и дети. Сейчас там около 70 000 наших беженцев, в том числе более 25 000 детей. Мы ждем, когда они смогут вернуться в мирную Украину. И вы, итальянцы, точно можете помочь вернуть нам мир, остановив всего одного человека – чтобы жили миллионы.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский обращение италия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 