Зеленский — итальянцам: Давите на свои компании, чтобы они выходили из России

Президент Владимир Зеленский обратился к итальянцам, собравшимся на площадях городов Италии, чтобы выразить свой протест против военного вторжения России в Украину.

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Он отметил, что Европа не видела такой войны со времен Второй мировой.

В Украине погибли тысячи людей, среди них — 79 детей.

"Мы с вами – пока идет война – в принципиально разных условиях. Когда вы можете быть уверены, что вас и ваших близких ждет еще долгое будущее, нормальное будущее. А для нас – то, что у нас есть – может быть в последний раз. Просто в последний раз. Сегодня и больше никогда. Как у 79 украинских детей", – сказал президент.

79 украинских семей разрушены вторжением России, отметил Зеленский. Но они все еще вынуждены бороться, "воевать за будущее, которое для них уже кончилось".

"Российские войска осаждают украинские города. Они пытаются уничтожить их. Представьте это! Целые города! В 2022 году! В Европе", – сказал Зеленский.

Он вспомнил обстреливаемый оккупантами Мариуполь, где погибли уже тысячи жителей, в который российские нацисты не пропускают гуманитарные грузы — еду, воду и медикаменты.

Президент отметил, что Россия сейчас воюет не только против украинцев. "Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как российские военные на нашей земле", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что остановить диктатора Путина можно только давлением.

"Нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь", – сказал президент.

Он призвал давить на компании в своих странах, чтобы они выходили из России, "чтобы вы опосредованно не были спонсорами этой войны и трагедии".

"Говорите своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов. От тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых! Тысячи за 17 дней", – призвал Зеленский.

Сегодня российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, которые пытались эвакуироваться из села Перемога Барышевского района Киевской области в сторону села Остролучье по согласованному зеленому коридору. Результат этого зверского поступка – семеро погибших, среди которых один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

Вадим Ребрина

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