Я тоже Маркив. Бойцы Нацгвардии поддержали ветерана АТО: видео

Бойцы батальона имени Кульчицкого Нацгвардии выступили в поддержку Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам заключения по обвинению в причастности к убийству итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Соответствующее видео опубликовано на странице батальона в Facebook.

Бойцы батальона, а также ветераны АТО обратились к общественности и призвали поддержать украинского патриота.

"Вчера безосновательно был осужден боец Нацгвардии, доброволец, майдановец, который с 2014 года был на защите нашего государства для того, чтобы каждый украинец мог жить свободно. Я призываю вас всех поддержать наших бойцов, которые воевали вчера, воюют сегодня и готовы в дальнейшем защищать нашу родину", - сказал командир батальона полковник Виктор Толочко.

Вчера в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "несправедливым и позорным" приговор Маркиву и заявил, что он будет обжалован.

Адвокат Маркива итальянец Раффаэле Делла Валле заявил, что не согласен с решением, назвав его нелогичным. Он выразил надежду, что на апелляции по делу будет другой, "более компетентный судья".