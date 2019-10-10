"Я делаю бизнес". Хорошковский вернулся в Украину: видео Схем

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Встречу с ним прокомментировал Зеленский

В Украину вернулся Валерий Хорошковский, который был главой Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, а также министром финансов и вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Об этом говорится в новом видео программы Схемы.

Журналисты зафиксировали, что Хорошковский ездил в Офис президента.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона сказал журналисту Схем: "С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. К нему (Хорошковскому, - ред.) был один, очень серьезный вопрос - и этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой - если можно. Никакой должности не может быть".

И добавил: "Он не является моим советником, он не влияет на мою команду. Встреча касалась - вы со временем будете знать, по поводу чего происходила эта встреча, когда мы с вами увидим ее результат. Эта встреча - ни о должности, ни о каких теневых договоренностях. Это нас не интересует. Встреча была личная", - заявил Зеленский.

Схемы связались по телефону с Хорошковским. На вопрос о том, чем он планирует заниматься в Украине, он ответил: "Я бизнесом и не перестаю заниматься на протяжении последних этих 7 лет. А относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать".

О подробностях встречи с президентом он говорить не стал, сказав, что все станет известно позже.

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  • 2 мая бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир заявлял, что команда Зеленского вряд ли будет сотрудничать с Хорошковским.

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Теги: Владимир Зеленский, схемы, Валерий Хорошковский
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