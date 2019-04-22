Юрист Коломойского о планах: Хочу быть уборщиком в АП - видео

Юрист бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан отшутился на вопрос журналистов о том, какую роль он будет играть в команде победившего на выборах президента Владимира Зеленского. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Левого берега.

Представители СМИ догнали уходящего из штаба адвоката олигарха, однако на дважды заданный вопрос о его амбициях при президенте Зеленском он ответил шуткой.

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"Претендовать хочу на должность уборщика в АП", - сказал он и уехал на лифте в компании охранников.

После обработки 90% протоколов ЦИК дает такие цифры второго тура выборов: Зеленский - 73,17%, Петр Порошенко - 24,5%. Действующий президент уже поздравил Зеленского с победой.

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