Президент Владимир Зеленский сообщил, что был проведен брифинг для стран-партнеров Украины по ситуации на Запорожской атомной станции. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

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На брифинге были представители стран "Большой семерки", "Большой двадцатки", представители международных организаций.

Главное управление разведки, команда Офиса и украинские дипломаты предоставили партнерам имеющуюся информацию, отметил президент.

"Наш принцип прост: мир должен знать о том, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-то иллюзий по отношению к России", – сказал Зеленский.

Он назвал Россию "глобальным центром цинизма", откуда может поступить "любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу ".

По мнению президента, мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и радиационную катастрофу.

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Украина продолжит информировать партнеров и предоставит информацию государствам, которые "делают вид определенной нейтральности" даже сейчас.

"Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь кого угодно в мире. Соответственно, кто угодно в мире сейчас может помочь, и что делать – вполне известно", – подчеркнул он.

Зеленский призвал к полной деоккупации Запорожской АЭС. По его мнению, те, кто игнорируют оккупацию станции, фактически способствуют "не одному только этому российскому злу, а террору в целом".

Также президент поручил министру внутренних дел Клименко провести все необходимые мероприятия и разъяснительную работу с украинцами по всем имеющимся рискам.

Зеленский обсудил с разведкой, СБУ и МВД вопросы безопасности по атомной станции и последствиям российского теракта на Каховской гидроэлектростанции: "Делаем все, чтобы подключить как можно больше сил и средств к давлению и влиянию на государство-террориста".

Президент также сообщил, что российские захватчики сформировали специальные группы на оккупированной части Херсона, чтобы спрятать тела погибших и скрыть свои преступления.

20 июня 2023 года глава Главного управления разведки МО Буданов сообщил, что оккупанты заминировали охладитель на Запорожской АЭС. По его словам, если россияне подорвут его, то будут "значительные проблемы".

22 июня Зеленский выступил с обращением, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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