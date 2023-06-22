Президент Володимир Зеленський повідомив, що був проведений брифінг для країн-партнерів України щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

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На брифінгу були представники країн "Великої сімки", "Великої двадцятки", представники міжнародних організацій.

Головне управління розвідки, команда Офісу та українські дипломати надали партнерам наявну інформацію, зазначив президент.

"Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних обʼєктах уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії", – сказав Зеленський.

Він назвав Росію "глобальним центром цинізму", з якого може надійти "будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу".

На думку президента, світ має достатню силу, аби запобігти будь-яким радіаційним інцидентам та радіаційній катастрофі.

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Україна продовжить інформувати партнерів і надасть інформацію державам, які "вдають певну нейтральність" навіть зараз.

"Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити – цілком відомо", – наголосив він.

Зеленський закликав до повної деокупації Запорізької АЕС. На його думку, ті, хто ігнорують окупацію станції, фактично сприяють "не одному лише цьому російському злу, а терору загалом".

Також президент доручив міністру внутрішніх справ Клименку провести всі необхідні заходи та роз'яснювальну роботу з українцями щодо всіх наявних ризиків.

Зеленський обговорив із розвідкою, СБУ та МВС безпекові питання щодо атомної станції та наслідків російського теракту на Каховській гідроелектростанції: "Робимо все, щоб підключити якнайбільше сил і засобів до тиску та впливу на державу-терориста".

Президент також повідомив, що російські загарбники сформували спеціальні групи на окупованій частині Херсонщини, щоб сховати тіла загиблих, аби приховати свої злочини.

20 червня 2023 року глава Головного управління розвідки МО Буданов повідомив, що окупанти замінували охолоджувач на Запорізькій АЕС. За його словами, якщо росіяни підірвуть його, то будуть "значні проблеми".

22 червня Зеленський виступив зі зверненням, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

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