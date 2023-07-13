Мобилизованных в российскую армию заключенных "никто не считает", их даже запрещено вывозить с передовой после ранения. Об этом рассказывает оккупант в телефонном разговоре, перехват которого публикует Главное управление разведки Минобороны.

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Россиянин рассказывает, что из Бурятии привезли 60 "зеков".

"Их чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их сразу раздолбали – и все. Их даже никто не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить за "ноль", – рассказывает военный.

"А где они лечатся?" – спрашивает его собеседница.

"Да черт его знает, где там их отвозят, лечатся ли они вообще или не лечатся, кто их знает... "Двухсотые" сколько тут лежали, просто закопали где-нибудь и все, без вести пропавшие будут", — говорит россиянин.

13 июля в Пентагоне подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, и ожидают, что с получением Силами обороны танков Abrams осенью ситуация на поле боя изменится.

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