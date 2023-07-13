RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Зеки їдуть довше, ніж воюють, їх взагалі ніхто не рахує" – перехоплення ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 23:54
Скидання гранати з коптера на російського окупанта (скриншот)
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Мобілізованих до російської армії ув'язнених "ніхто не рахує", їх навіть заборонено вивозити з передової після поранення. Про це розповідає окупант у телефонній розмові, перехоплення якої публікує Головне управління розвідки Міноборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Росіянин розповідає, що з Бурятії привезли 60 "зеків".

"Их чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их сразу раздолбали – и все. Их даже никто не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить за "ноль", – розповідає військовий.

"А где они лечатся?" – запитує його співрозмовниця.

"Да черт его знает, где там их отвозят, лечатся ли они вообще или не лечатся, кто их знает... "Двухсотые" сколько тут лежали, просто закопали где-нибудь и все, без вести пропавшие будут", – каже росіянин.

Слухайте також: "Тільки вийшли з кільця, взагалі ніхто нас не підтримував" – перехоплення ГУР

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
гурокупантиперехопленнятелефонна розмова
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 