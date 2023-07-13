Мобілізованих до російської армії ув'язнених "ніхто не рахує", їх навіть заборонено вивозити з передової після поранення. Про це розповідає окупант у телефонній розмові, перехоплення якої публікує Головне управління розвідки Міноборони.

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Росіянин розповідає, що з Бурятії привезли 60 "зеків".

"Их чисто на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их сразу раздолбали – и все. Их даже никто не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить за "ноль", – розповідає військовий.

"А где они лечатся?" – запитує його співрозмовниця.

"Да черт его знает, где там их отвозят, лечатся ли они вообще или не лечатся, кто их знает... "Двухсотые" сколько тут лежали, просто закопали где-нибудь и все, без вести пропавшие будут", – каже росіянин.

13 липня в Пентагоні підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США й очікують, що з отриманням Силами оборони танків Abrams восени ситуація на полі бою зміниться.

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