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Зеленский: Агрессия РФ может закончиться быстрее, чем об этом говорят, если мир ускорится видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 22:31
Видео: Офис президента
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Если мир будет более решительным в принятии решений, российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, чем об этом говорят. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Я хочу сегодня поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но одинаково честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться значительно быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет быстрее, если мир будет более решительным", – сказал президент.

Он подчеркнул, что разрушены украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, а также постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами – "все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и заботиться о ценностях мира реально".

"Реально! – подчеркнул Зеленский. – Ежедневно получая результат для свободы. Ежедневно получая результат для мира. Ежедневно принуждая Россию к потерям".

В вечернем обращении он также рассказал о своем визите в Сумскую область. Там Зеленский провел совещание с представителями местных властей Сумской и Черниговской областей.

По словам Зеленского, "есть вопросы, которые нуждаются в решении". Заверил, что они будут решены.

Также Зеленский общался с командующими, отвечающими за защиту двух областей, и с главой Госпогранслужбы – в частности, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой.

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Оксана Житнюк
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