Если мир будет более решительным в принятии решений, российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, чем об этом говорят. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я хочу сегодня поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но одинаково честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться значительно быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет быстрее, если мир будет более решительным", – сказал президент.

Он подчеркнул, что разрушены украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, а также постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами – "все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и заботиться о ценностях мира реально".

"Реально! – подчеркнул Зеленский. – Ежедневно получая результат для свободы. Ежедневно получая результат для мира. Ежедневно принуждая Россию к потерям".

В вечернем обращении он также рассказал о своем визите в Сумскую область. Там Зеленский провел совещание с представителями местных властей Сумской и Черниговской областей.

По словам Зеленского, "есть вопросы, которые нуждаются в решении". Заверил, что они будут решены.

Также Зеленский общался с командующими, отвечающими за защиту двух областей, и с главой Госпогранслужбы – в частности, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой.

Сегодня Зеленский вручил Ахтырке Сумской области отличие "Город-герой": смотрите фото и видео .

Читайте также: Остин: ВСУ имеют значительное преимущество над россиянами. Шансы на весеннее контрнаступление очень хорошие

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.