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Зеленский вручил Ахтырке Сумской области награду "Город-герой" – фото, видео

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28.03.2023, 15:42
Зеленский вручил Ахтырке Сумской области награду
Зеленский в Ахтырке (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Ахтырку Сумской области, чтобы вручить городу награду "Город-герой". Об этом сообщила его прессслужба.

"Для меня честь – вручить сегодня Ахтырке почетную награду города-героя, города-защитника, города-победителя. В Сумской области, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несокрушимость наших людей – наших героев, всех украинцев и украинок", – сказал он.

Фото: ОП

Он напомнил, что Ахтырка "пережила тяжелые потери и жестокие вражеские удары", когда российские оккупанты "били из авиации по жилым кварталам, обстреливали из реактивной артиллерии детский сад и другую гражданскую инфраструктуру, когда уносили жизнь людей".

Фото: ОП

Минутой молчания Зеленский почтил память всех гражданских и военных, погибших во время обороны города.

Фото: ОП

Глава государства также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из его рук ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине".

  • 22 марта 2023 года Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны в Донецкой области и наградил защитников Бахмута.
  • 27 марта приехал на передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области.
  • Глава государства сказал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, поскольку Украина ожидает поставок боеприпасов и оружия.

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Мілана Головань
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Ахтырка Владимир Зеленский война город-герой
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