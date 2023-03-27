Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фото

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Он пообщался с бойцами и вручил им государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, об обеспечении боеприпасами и техникой.

"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей", – сказал Зеленский.

Президент пожелал военным здоровья и поблагодарил их семьи за таких героев.

"Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул он.

Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Военные подарили президенту коин (сувенирную монету), являющуюся символом военного братства.

22 марта Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны в Донецкой области и наградил защитников Бахмута.

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