UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
27.03.2023, 16:35

Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 9
Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фото
Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фото
Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фотоЗеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фото

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Он пообщался с бойцами и вручил им государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, об обеспечении боеприпасами и техникой.

"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей", – сказал Зеленский.

Президент пожелал военным здоровья и поблагодарил их семьи за таких героев.

"Желаю всем нам победы. Живите и сражайтесь. С такими, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул он.

Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Военные подарили президенту коин (сувенирную монету), являющуюся символом военного братства.

  • 22 марта Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны в Донецкой области и наградил защитников Бахмута.

Читайте также: ВСУ отбили некоторые позиции под Запорожьем, и россияне пошли в "нетипичную" атаку – спикер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Владимир Зеленский, война, Запорожье
Еще по теме
Популярные фото
Сырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои &ndash;&nbsp;фото
Сырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фото
Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области &ndash; фото
Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фото
Ракетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них &ndash; младенец
Ракетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенец
Материалы по теме
Визит Си к Путину, террор России против гражданских, &quot;бавовна&quot; в Джанкое: новости недели
Дайджест Визит Си к Путину, террор России против гражданских, "бавовна" в Джанкое: новости недели
Самое угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье &ndash; Зеленский
Политика Самое угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье – Зеленский
Популярное
фото/видео
Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области &ndash; фото
Зеленский посетил передовые позиции украинских бойцов в Запорожской области – фото
&quot;ФСБ дала команду принять меры&quot;. РосСМИ пишут, что аудио Пригожина и Ахмедова &ndash; не фейк
"ФСБ дала команду принять меры". РосСМИ пишут, что аудио Пригожина и Ахмедова – не фейк 16:26
Бойцы 66 бригады уничтожают российских оккупантов в местах базирования &ndash; видео
Бойцы 66 бригады уничтожают российских оккупантов в местах базирования – видео 15:45
Армейские вертолеты ВСУ накрыли позиции российских оккупантов на востоке &ndash; видео
Армейские вертолеты ВСУ накрыли позиции российских оккупантов на востоке – видео 11:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 