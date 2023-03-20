ВСУ отбили некоторые позиции под Запорожьем, россияне пошли в "нетипичную" атаку – спикер

Вчера, 19 марта, между Силами обороны и оккупантами произошло сражение на Запорожском направлении – россияне пошли в атаку "неприсущим" для них способом. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский.

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Он отметил, что россияне использовали "несколько большое количество" техники и 50 человек личного состава, однако безуспешно – получили отпор от украинских воинов и отступили.

Спикер ВСУ отметил, что за вчерашний день на Запорожском направлении было уничтожено "достаточно большое количество" техники и личного состава: четыре танка, девять единиц БМП и другой техники (в общей сложности 24 единицы).

Комментируя "нетипичное" столкновение на Запорожском направлении, Дмитрашковский объяснил, что до этого украинские силы на этом направлении удачно отбили некоторые позиции, чтобы занять более выгодные позиции для предстоящего контрнаступления.

"Враг, понимая, что там достаточно серьезные группировки войск, решил провести разведку боем, но малой группой это не удалось бы сделать – именно поэтому враг пошел в такое наступление, однако понес потери в технике и живой силе", – сказал спикер ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины считает, что Россия пойдет на Запорожье, если ей удастся полностью захватить Донбасс.

Британская разведка считает, что Россия де-факто признала нереальность своих планов захватить Запорожье в ближайшем будущем, когда Мелитополь признала административным центром оккупированной части Запорожской области.

Оксана Житнюк

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