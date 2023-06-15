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Зеленский: Делаем шаги, которые усиливают нас сразу на нескольких направлениях видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 23:15
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Украина предпринимает важные международные шаги, которые  усиливают ее позиции сразу на нескольких направлениях. Об этом отчитался в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский

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Президент отметил, что сегодня многие зарубежные и международные институции выходили с важными инициативами, которые имели прямое отношение к Украине.

"Европарламент принял мощную резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических устремлений нашего народа. Есть конкретный призыв к лидерам Евросоюза определить четкий путь обретения нашим государством членства в ЕС", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что "Европарламент фиксирует именно тот смысл нашего украинского вклада в евроатлантическую безопасность, который предполагает, что путь Украины в НАТО и политическое приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе".

Президент также отметил, что зарегистрированный в США законопроект о конфискации и передаче Украине в качестве репараций активов российского государства-террориста. Зеленский поблагодарил сенаторов США "за мощную двухпартийную поддержку этого вопроса о справедливости для Украины и всех жертв российского террора".

Зеленский упомянул о своем обращении к парламенту Швейцарии, а также поставил свои переговоры с лидерами стран Латинской Америки в контекст формирования международной коалиции для усиления поддержки позиции Украины в ООН и организации встречи Украине – Латинская Америка, чтобы "вместе дать значительно больше защиты свободы и равенства наций в современном мире".

Отдельно президент коснулся того, что происходит на фронте и в зоне наводнения из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"И, кстати, очередной Рамштайн сегодня прошел довольно результативно", – закончил он.

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвидеообращение
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