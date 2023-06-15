Европарламент поддержал приглашение Украины в НАТО сразу после войны
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал союзников по НАТО быть готовыми пригласить Украину присоединиться к Альянсу "как можно скорее" после победы в войне.
За резолюцию в Европарламенте проголосовали 425 депутатов, 38 высказались против и 42 воздержались.
Резолюция призывает союзников по НАТО выполнить их обязательства перед Украиной и подготовить почву для того, чтобы пригласить ее присоединиться к Североатлантическому альянсу.
При этом депутаты ожидают, что "процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".
До тех пор, пока Украина не станет полноправным членом НАТО, Евросоюз, входящие в него страны и их союзники по НАТО и партнеры "должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности", которые должны вступить в силу немедленно после окончания войны, говорится в резолюции.
Европарламент подчеркивает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность и связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.
Также сегодня депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС, назвав его "очередным военным преступлением, совершенным Россией".
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- 1 июня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, тогда как Германия призывает проявлять осторожность, пока идет война.
- Президент Зеленский обратился к Западу: "Наши солдаты разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается".
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- В начале июня 2023 года среди стран НАТО еще не было консенсуса по гарантиям безопасности для Украины, писало издание Politicо.
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