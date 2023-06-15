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Европарламент поддержал приглашение Украины в НАТО сразу после войны

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 16:28
Европарламент поддержал приглашение Украины в НАТО сразу после войны - Фото
Фото - Facebook Генштаб ВСУ

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал союзников по НАТО быть готовыми пригласить Украину присоединиться к Альянсу "как можно скорее" после победы в войне.

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За резолюцию в Европарламенте проголосовали 425 депутатов, 38 высказались против и 42 воздержались.

Резолюция призывает союзников по НАТО выполнить их обязательства перед Украиной и подготовить почву для того, чтобы пригласить ее присоединиться к Североатлантическому альянсу.

При этом депутаты ожидают, что "процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".

До тех пор, пока Украина не станет полноправным членом НАТО, Евросоюз, входящие в него страны и их союзники по НАТО и партнеры "должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности", которые должны вступить в силу немедленно после окончания войны, говорится в резолюции.

Европарламент подчеркивает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность и связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Также сегодня депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС, назвав его "очередным военным преступлением, совершенным Россией".

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Сергей Бережной
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