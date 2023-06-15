Європарламент підтримав запрошення України до НАТО одразу після війни

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав союзників по НАТО бути готовими запросити Україну приєднатися до Альянсу "якнайшвидше" після перемоги у війні.

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За резолюцію в Європарламенті проголосували 425 депутатів, 38 висловилися проти та 42 утрималися.

Резолюція закликає союзників по НАТО виконати їхні зобов'язання перед Україною та підготувати ґрунт для того, щоб запросити її приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

При цьому депутати очікують, що "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершено якнайшвидше".

Доти, доки Україна не стане повноправним членом НАТО, Євросоюз, країни яки входить до нього та їхні союзники по НАТО і партнери "мають тісно співпрацювати з Україною для розробки тимчасових рамок гарантій безпеки", які мають набути чинності негайно після закінчення війни, йдеться у резолюції.

Європарламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку та зв'язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Також сьогодні депутати Європарламенту засудили руйнування дамби Каховської ГЕС, назвавши його "черговим воєнним злочином, скоєним Росією".

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