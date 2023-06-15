Україна робить важливі міжнародні кроки, які посилюють її позиції одразу на кількох напрямках. Про це прозвітував у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що сьогодні багато закордонних та міжнародних інституцій виходили з важливими ініціативами, які мали пряме відношення до України.

"Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашого народу. Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що "Європарламент фіксує саме той сенс нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі".

Президент також зазначив, що зареєстрований у США законопроєкт про конфіскацію та передання Україні як репарації активів російської держави-терориста. Зеленський подякував сенаторам США "за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та всіх жертв російського терору".

Зеленський згадав про своє звернення до парламенту Швейцарії, а також поставив свої переговори з лідерами країн Латинської Америки у контекст формування міжнародної коаліції для посилення підтримки позиції України в ООН та організації зустрічі Україна – Латинська Америка, щоб "разом дати значно більше захисту свободі та рівності націй у сучасному світі".

Окремо президент торкнувся того, що відбувається на фронті та в зоні повені через підрив росіянами Каховської ГЕС.

"І, до речі, черговий "Рамштайн" сьогодні пройшов доволі результативно", – додав він.

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