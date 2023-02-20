Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине сейчас решается судьба мирового порядка, основанного на правилах. Об этом он сказал в вечернем обращении после визита в Украину президента США Джо Байдена.

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"Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности, на предсказуемости. И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей общей победы в войне, что была начата Россией", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что российско-украинская война началась ровно девять лет назад – 20 февраля 2014 года, и заявил, что ее нужно завершить до конца этого года.

Точка в российской агрессии, по мнению Зеленского, будет поставлена тогда, когда будут освобождены все временно оккупированные территории, а Украина получит гарантию надежной безопасности.

"Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные потребности для этого известны. Какие активные действия для этого нужны – действия, прежде всего, наших воинов на фронте – тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решительность", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня увидел такую решительность Байдена и США.

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Андрій Водяний

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