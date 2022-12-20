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Зеленский: Каждая отбитая атака на Бахмут – это защищенная жизнь всей Украины видео

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 21:51
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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Каждый удар, который выдержали защитники Бахмута, каждая отбитая ими атака и каждая их контратака – это жизнь для всей Украины. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что вернулся из Бахмутской крепости.

"Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут и не только наш Донбасс, но и всю Украину", – сказал он.

Он напомнил, что не только Бахмут, но и Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также города и села рядом с ними "сейчас буквально борются за жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, для всего и всех, кто бережет в себе человечность".

Зеленский сказал, что Россия везде, куда заносит свой флаг, оставляет выжженную землю и уничтоженную жизнь. "Боль, руины и могилы – это и есть так называемый "русский мир". И именно это останавливают наши герои".

Президент выразил благодарность всем, кто сейчас защищает Бахмут, и призвал весь мир "поддерживать украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов".

Он заверил, что Украина будет делать "все возможное и невозможное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед".

Зеленский считает, что "эта неделя чрезвычайно важна для Украины – для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы – границы Украины".

Смотрите видео: Силы обороны выводят из строя группы наемников ЧВК Вагнер под Бахмутом

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский бахмут видеообращение
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