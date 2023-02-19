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Зеленский: Ломаем оккупанта под Угледаром видео

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 21:52
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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На Угледарском направлении ВСУ "ломают оккупанта" и наносят России чрезвычайно ощутимые потери. Об этом, среди прочего, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Президент в обращении отчитался о проведении расширенного заседания Ставки, упомянув каждое из ключевых направлений боевых действий. 

Бахмутское направление. "Был доклад генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько отнимаем сил у врага".

Угледарское направление. "Докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины".

Одесское направление. "Докладывал генерал Гнатов. Ситуация без изменений, контролируем все возможные перспективы".

Запорожское направление. "Докладывал генерал Тарнавский по поводу конкретных результатов обороны. Спасибо всем нашим воинам, кто бережет Запорожье и все это направление!"

Северное направление и Киев. "Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе".

Зеленский заявил, что намерен поддерживать такой формат работы Ставки и информирования украинцев о ситуации на фронтах.

Президент также сказал, что ввел в действие санкции СНБО в отношении банковского сектора России

  • 19 февраля Генштаб ВСУ сообщил в сводке, что российские войска продолжают вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. 

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский война видеообращение угледарское направление
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