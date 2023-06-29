UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Лучшая новость дня – продвижение вперед на фронте видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 23:16
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле

В видеообращении от 29 июня президент Владимир Зеленский отчитался о своих переговорах и встречах, но лучшей новостью назвал "продвижение вперед украинских позиций".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Зеленский начал с заседания Европейского совета, участие в котором Украины он назвал "уже традиционным", и отметил, что в повестке дня была "наша защита в этой войне, наш путь к победе, поддержка от наших партнеров, наша поддержка безопасности для них, для всей нашей Европы".

"Украина влияет на силу Европы. Это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – сказал президент.

Он также упомянул в отчете встречу в Киеве с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, которая стала очередным свидетельством поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также разговор с участниками Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, в том числе Гретой Тунберг.

Президент также провел разговор с президентом Гватемалы, выступил перед экспертами британского стратегического центра Chatham House и встретился с представителями украинского бизнеса.

"Благодарю всех, кто сейчас в бою, кто сегодня дал нам лучшую новость – о продвижении вперед украинских позиций", – закончил Зеленский. 

Читайте также: Зеленский встретился с главным сержантом 47 ОМБр Маркусом. Обсудили изменения в ВСУ: фото

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвидеообращение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 