В видеообращении от 29 июня президент Владимир Зеленский отчитался о своих переговорах и встречах, но лучшей новостью назвал "продвижение вперед украинских позиций".

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Зеленский начал с заседания Европейского совета, участие в котором Украины он назвал "уже традиционным", и отметил, что в повестке дня была "наша защита в этой войне, наш путь к победе, поддержка от наших партнеров, наша поддержка безопасности для них, для всей нашей Европы".

"Украина влияет на силу Европы. Это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – сказал президент.

Он также упомянул в отчете встречу в Киеве с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, которая стала очередным свидетельством поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также разговор с участниками Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, в том числе Гретой Тунберг.

Президент также провел разговор с президентом Гватемалы, выступил перед экспертами британского стратегического центра Chatham House и встретился с представителями украинского бизнеса.

"Благодарю всех, кто сейчас в бою, кто сегодня дал нам лучшую новость – о продвижении вперед украинских позиций", – закончил Зеленский.

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