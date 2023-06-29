У відеозверненні від 29 червня президент Володимир Зеленський прозвітував про свої переговори та зустрічі, але найкращою новиною назвав "просування вперед українських позицій".

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Зеленський розпочав із засідання Європейської ради, участь у якій України він назвав "вже традиційною", і зазначив, що на порядку денному був "наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи".

"Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі", – сказав президент.

Він також згадав у звіті зустріч у Києві з колишнім віцепрезидентом США Майком Пенсом, яка стала черговим свідченням підтримки України з боку Сполучених Штатів, а також розмову з учасниками Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни, зокрема з Гретою Тунберг.

Президент також провів розмову з президентом Гватемали, виступив перед експертами британського стратегічного центру Chatham House та зустрівся з представниками українського бізнесу.

"Дякую всім, хто зараз у бою, хто сьогодні теж дав нам найкращу новину – про просування вперед українських позицій", – закінчив Зеленський.

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