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Майк Пенс, який був при Трампі віцепрезидентом США, зустрівся з Зеленським – відео

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 21:13
Майк Пенс, який був при Трампі віцепрезидентом США, зустрівся з Зеленським – відео - Фото
Володимир Зеленський та Майк Пенс (фото – Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві колишнього віцепрезидента США Майка Пенса.

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"Обговорили нашу оборону, взаємодію між нашими народами, безпекову співпрацю та важливість рішучості й визначеності партнерів щодо майбутнього членства України в НАТО", – повідомив Зеленський у Twitter.

Президент висловив подяку "за гучний голос Майка Пенса на підтримку України у Республіканській партії США".

Пенс заявив про намір стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії. На початку червня він розкритикував колишнього главу Білого дому Дональда Трампа за хвалебні відгуки про Володимира Путіна, – Трамп назвав російського диктатора "генієм".

"Я знаю різницю між генієм та воєнним злочинцем, і я знаю, кому потрібно перемогти у війні в Україні. Свобода – це наша боротьба, і нам потрібно дати народу України можливість боротися та захищати свою територію", – сказав Пенс.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп уже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.
  • 17 лютого 2023 року п'ять конгресменів США від обох партій надіслали листа президенту США Джо Байдену з проханням надати Україні винищувачі F-16.
  • 18 квітня президент Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті та обговорив з ним питання військової допомоги та санкційний тиск на країну-агресора.

Читайте також: До Конгресу США внесли проєкт резолюції про перемогу України та відповідальність РФ за агресію

Сергій Бережний
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