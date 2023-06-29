Майк Пенс, який був при Трампі віцепрезидентом США, зустрівся з Зеленським – відео

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві колишнього віцепрезидента США Майка Пенса.

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"Обговорили нашу оборону, взаємодію між нашими народами, безпекову співпрацю та важливість рішучості й визначеності партнерів щодо майбутнього членства України в НАТО", – повідомив Зеленський у Twitter.

Президент висловив подяку "за гучний голос Майка Пенса на підтримку України у Республіканській партії США".

Пенс заявив про намір стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії. На початку червня він розкритикував колишнього главу Білого дому Дональда Трампа за хвалебні відгуки про Володимира Путіна, – Трамп назвав російського диктатора "генієм".

"Я знаю різницю між генієм та воєнним злочинцем, і я знаю, кому потрібно перемогти у війні в Україні. Свобода – це наша боротьба, і нам потрібно дати народу України можливість боротися та захищати свою територію", – сказав Пенс.

Підтримка Сполучених Штатів для нашої боротьби за свободу життєво важлива. Усіх американців, кожної американської родини, усіх громадських сил, Конгресу – обох партій, обох палат. І звичайно, підтримка Президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Я дякую за цю підтримку!



Сьогодні в… pic.twitter.com/KrzrYNNc06 – Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2023

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп уже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

17 лютого 2023 року п'ять конгресменів США від обох партій надіслали листа президенту США Джо Байдену з проханням надати Україні винищувачі F-16.

18 квітня президент Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті та обговорив з ним питання військової допомоги та санкційний тиск на країну-агресора.

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